Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından kent merkezinde başlatılan ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen kent meydanı ve cadde düzenleme projeleri kapsamında yeni konut ve iş yerleri yükseliyor.

Şehrin simge noktalarından Trabzon Caddesi’nde yapımı tamamlanan yeni iş yerleri, hak sahiplerine teslim edildi.

Modern mimarisi, depreme dayanıklı yapısı ve estetik görünümüyle dikkat çeken yeni iş yerlerine kavuşan esnaf, kepenklerini açarak yeniden müşterilerini ağırlamaya başladı.

Yıllardır Trabzon Caddesi’nde esnaflık yapan vatandaşlar, yeni iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, cadde üzerindeki hareketlilik de yeniden başladı.

Trabzon Caddesi’nin yeniden hizmete girmesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kent merkezindeki ticari ve sosyal hayatın yeniden canlanması açısından önemli bir adım oldu.

Yeni iş yerlerinde faaliyetlerine başlayan esnaf, bölgedeki ticari hareketliliğe yeniden katkı sunarken, cadde sakinleri ve ziyaretçiler de oluşan hareketliliği memnuniyetle karşılıyor.

Kahramanmaraş kent merkezindeki ihya ve inşa çalışmalarının farklı bölgelerde devam etmesiyle birlikte, deprem sonrası ticari hayatın yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.