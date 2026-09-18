Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştiriliyor. 12 Eylül’de başlayan festival, 20 Eylül’e kadar kent genelinde düzenlenen çok sayıda etkinlikle devam ediyor.

Dokuz gün boyunca sürecek festivalde Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, geleneksel el sanatları ve turizm değerleri ön plana çıkarılıyor.

Festival programında toplumun farklı kesimlerine hitap eden etkinliklere yer veriliyor. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar için hazırlanan program kapsamında fotoğraf yarışmaları, çocuk atölyeleri, geleneksel el sanatları çalışmaları, gösteriler ve sergiler düzenleniyor.

Kent sakinleri, festival süresince farklı noktalarda gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine katılırken, Kahramanmaraş’ı ziyaret eden misafirler de programlardan yararlanma fırsatı buluyor.

Kültür Yolu Festivali ile Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Festival kapsamında kentin edebiyat kimliği, geleneksel lezzetleri, el sanatları ve tarihi değerleri çeşitli etkinliklerle tanıtılıyor.

Kent genelinde devam eden etkinlikler, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına da hareketlilik kazandırıyor.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 20 Eylül’e kadar konserler, sergiler, atölyeler, gösteriler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle devam edecek.