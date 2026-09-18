Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor. Festivalin altıncı konser akşamında müzikseverler, Türk rock müziğinin sevilen ve güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut ile unutulmaz bir gece yaşadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kurulan ana sahne, binlerce hayranın akınına uğradı.

Telefon Işıklarıyla Görsel Şölen

Konser alanı'nı dolduran coşkulu kalabalık, Fatma Turgut’un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının en sevilen parçalarından biri olan "İkimizden Biri" başta olmak üzere geniş bir repertuvar sunduğu gecede, hayranların yaktığı telefon ışıkları ise adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Festival Etkinlikleri 20 Eylül’e Kadar Sürecek

Rock müziğin enerjisini Kahramanmaraş sahnesine taşıyan ve temposunu bir an olsun düşürmeyen Fatma Turgut, katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali boyunca ana sahne farklı müzik türlerinden dev isimleri ağırlamaya devam ederken; kent genelindeki sergiler, atölyeler, söyleşiler ve renkli çocuk etkinlikleri 20 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.