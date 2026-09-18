“Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş’ın tarihi miraslarından Kapalı Çarşı, yürütülen restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Depremde iş yerleri zarar gören ve çalışmalar süresince bir süre konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren esnaf, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni dükkânlarına kavuştu.

Tarihi dokusu korunarak yenilenen Kapalı Çarşı’da esnaf, modern ve daha konforlu iş yerlerinde yeniden müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kentin önemli ticaret ve kültür noktalarından biri olan Kapalı Çarşı, yenilenen yüzüyle hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesine hem de vatandaşların tarihi çarşıyla yeniden buluşmasına imkan sağlıyor.

Depremin ardından kent merkezinde sürdürülen ihya çalışmalarının önemli noktalarından biri olan Kapalı Çarşı’nın yeniden hizmete açılması, bölgedeki ticari ve sosyal hayatın canlanmasına da katkı sağladı.

Yenilenen iş yerlerinde faaliyetlerine başlayan esnaf, çarşının yeniden hareketlenmesinden duyduğu memnuniyeti yaşarken, vatandaşlar da tarihi çarşıda alışveriş yapmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Kapalı Çarşı’nın yeniden hizmet vermesi kentin tarihi dokusunun ve ticari yaşamının yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım oldu.