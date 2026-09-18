"Bir toprak parçasını vatan yapan, uğruna verilen mücadele, gösterilen fedakârlık ve gerektiğinde tereddüt etmeden ortaya konulan candır. Aziz vatanımız da tarih boyunca bağımsızlığından ve mukaddes değerlerinden asla taviz vermeyen kahramanlarımızın cesareti ve sarsılmaz iradesi üzerinde yükselmiştir.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği bu anlamlı gün, vatan uğruna büyük fedakârlıklar gösteren bütün gazilerimize duyduğumuz minnet ve vefanın en anlamlı ifadelerinden biridir.

Gazilik, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip, bir ömür boyu gururla taşınan şeref payesidir. Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını ortaya koyarak bizlere bağımsız bir vatan, dalgalanan bir bayrak ve onurlu bir gelecek emanet etmişlerdir.

Kahramanlık ve bağımsızlık mücadelesiyle tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Kahramanmaraş’ımız da vatan sevgisinin, fedakârlığın ve mücadele ruhunun en güçlü örneklerinden biridir. Bu kadim ruh, milletimizin her döneminde gazilerimizin ortaya koyduğu cesaret ve fedakârlıkla yaşamaya devam etmektedir.

Çanakkale’den Millî Mücadele’ye, Kore’den Kıbrıs’a, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna mücadele eden kahramanlarımız, cesaretleri, fedakârlıkları ve vatan sevgileriyle tarihimize silinmez izler bırakmışlardır.

Devletimiz, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmayı, bizlere emanetleri olan kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak görmekte, gazilerimizin ve ailelerinin daima yanında olmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.

Tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum."

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi