Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında havalimanındaki iç hat yolcu trafiği 36 bin 258 oldu. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 368, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 370 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında ağustos ayında gerçekleşen yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil toplam 330 ton oldu.

Kahramanmaraş Havalimanı’nda 2026 yılının ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık süreçte ise toplam 227 bin 271 yolcuya hizmet verildi.

Bu dönemde havalimanındaki uçak trafiği 2 bin 334, kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise bin 853 ton olarak gerçekleşti.