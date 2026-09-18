Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, ağustos ayında havalimanındaki iç hat yolcu trafiği 36 bin 258 oldu. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 368, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 370 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında ağustos ayında gerçekleşen yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil toplam 330 ton oldu.

Kahramanmaraş Havalimanı’nda 2026 yılının ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık süreçte ise toplam 227 bin 271 yolcuya hizmet verildi.

Bu dönemde havalimanındaki uçak trafiği 2 bin 334, kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise bin 853 ton olarak gerçekleşti.