Sosyal belediyecilik vizyonuyla çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkararak birer yaşam ve beceri merkezine dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu, minik öğrencilere hem eğlenme hem de zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Gelişiyor

Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan kurslarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri; stratejik düşünme, problem çözme, dikkat, hafıza, hızlı karar verme ve sabır gibi kritik yetkinliklerini artırma imkânı bulacak. Çocukların okul dışındaki zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri hedefleniyor.

Kurs Günleri ve Saatleri Netleşti

Öğrencilerin okul saatleri ve yaş grupları dikkate alınarak titizlikle planlanan ders programı şu şekilde oluşturuldu:

İlkokul Öğrencileri İçin: Salı günleri 16.30 – 18.00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri 10.30 – 12.00 saatleri arasında.

Ortaokul Öğrencileri İçin: Perşembe günleri 16.30 – 18.00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri 09.00 – 10.30 saatleri arasında.

Başvurular İnternet Üzerinden Alınıyor

Tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitsel kurslara katılmak isteyen aileler, başvurularını dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Kontenjan dolmadan kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başvuru Formu adresini ziyaret ederek işlemlerini tamamlayabiliyor.