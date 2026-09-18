Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezindeki önemli arterlerden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bulvarda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.