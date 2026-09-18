Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin, 3. şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerine kullandırdıkları tespit edildi. Telegram grupları üzerinden hesapları organize ederek para nakline aracılık eden şebekenin, yasa dışı bahis gelirlerini “Altın Alımı” açıklamasıyla farklı şirket hesaplarına gönderip kuyumculuk faaliyeti adı altında akladıkları ortaya çıkarıldı.

İncelemelerde şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi belirlendi. Şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon TL değerinde 8 taşınmaz ve 5 araca, ayrıca banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına el koyma işlemi uygulandı.

14 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 16 ilde, 100 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 cep telefonu, 63 SIM kart, 4 depolama cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası ve 9 USB flash bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 77 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, 5’i hakkında ev hapsi, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Elebaşı ve örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 67 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.