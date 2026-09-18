Kahramanmaraş’ta genç nesli tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve bağımlılıkla mücadelede erken müdahale sağlamak amacıyla önemli bir sağlık hamlesi hayata geçirildi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası içinde kurulan Çocuk ve Ergen Sigara Bırakma Polikliniği, hasta kabulüne başladı. Kentte bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, hem gençlerin hem de endişeli ailelerin radarına girdi.

Kentte Bir İlk: Gençler İçin Özel Destek

Erken yaşta başlayan tütün bağımlılığıyla mücadelede profesyonel desteğin önemine dikkat çekilen poliklinikte, süreç tamamen bilimsel ve birey odaklı yürütülüyor. İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi yaptığı açıklamada, polikliniğin kentte bu alanda çocuk ve ergenlere yönelik ilk hizmet olduğunu belirtti.

Poliklinikte sigara bağımlılığı bulunan çocuk ve ergenlere aileleriyle birlikte destek verileceğini ifade eden Şirikçi, motivasyonel görüşmeler ve psikososyal destek hizmetleri sunulacağını söyledi.

Uzman Ellerden Terapi ve Rehberlik

Poliklinik sorumlu doktoru Salih Gençoğlan ise gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi adına kritik bir misyon üstlendiklerini belirtti. Gençoğlan, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumak hem de yaşadıkları bağımlılık döngüsünü kırmak için yola çıktıklarını ifade ederek, "Rehberlik almak isteyen tüm aileleri ve terapi desteğiyle bu yükten kurtulmak isteyen gençlerimizi polikliniğimize bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Randevular Nasıl Alınacak?

Çocuğunda veya ergenlik dönemindeki gencinde sigara bağımlılığı fark eden ve bu süreçte profesyonel destek almak isteyen aileler için başvuru süreci oldukça kolaylaştırıldı.

Alo 171: Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden bilgi ve yönlendirme alınabiliyor.

Alo 182 / MHRS: Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla doğrudan Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'ndaki ilgili poliklinikten randevu oluşturulabiliyor.