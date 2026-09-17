Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kepçenin çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Kepçe operatörü M.A, Göksun-Andırın bağlantı yolunda çalışma yaptığı sırada, alana giren araçları yönlendirmekle görevli mesai arkadaşı Emre İspir'e (19) çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İspir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İspir'in cenazesi otopsi işlemleri için Göksun Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İspir'in, Polis Meslek Yüksekokulu mülakat sınavına girdiği ve sonucu beklediği öğrenildi.
Kaynak: AA