Teknolojinin hayatın her alanını dönüştürdüğü günümüzde, kadınların dijital dünyadaki yetkinliklerini artırmak ve yapay zeka ekosisteminde güçlü bir yer edinmelerini sağlamak amacıyla çok önemli bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ve Turkcell güçlerini birleştirerek "Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı" protokolünü imzaladı.

Şişli'de bir otelde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş himayelerinde gerçekleştirilen imza törenine; Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, projenin temel amacının kadınların dijital dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, aynı zamanda öncüsü ve yön vereni olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Yapay zekanın tarafsız bir alana girmediğine dikkat çeken Göktaş, kadınların bakış açısının bu sistemlere yansıtılmasının adil ve insani bir dijital geleceğin şartı olduğunu belirtti.

Eğitim Programının Kapsamı ve Hedefleri

Protokol kapsamında kadınların yapay zekayı günlük yaşamlarında, ev ekonomisinde ve çocuklarının dijital güvenliğini sağlamada aktif olarak kullanabilmesi hedefleniyor. Turkcell Geleceği Yazanlar tarafından hazırlanan eğitim içerikleri şu ana başlıkları kapsayacak:

Yapay Zeka ile Tanışma ve Dijital Okuryazarlık

Etkili Kullanım Teknikleri

Çocuklar ve Dijital Ebeveynlik

Akıllı Mutfak ve Ev Yönetimi İzmir'de Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 253 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi! İçeriği Görüntüle

Dijital Güvenlik, Ev Ekonomisi ve Güvenli Alışveriş

KADEM'in saha koordinasyonu ve yaygınlaştırma çalışmalarına destek vereceği proje, ilk aşamada 12 ay süreyle 7 pilot ilde (Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun ve Van) hayata geçirilecek ve ilk etapta 6 bine yakın kadına ulaşılması hedeflenecek. Ardından program tüm 81 ile yaygınlaştırılacak.