İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul Cumhuriyet, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Anadolu Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yurt içi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, aralarında liderleri yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bülten kararı olan kişilerin de yer aldığı 12 ayrı "yeni nesil" organize suç örgütü deşifre edildi.

Hangi Suçlara Karıştıkları Belirlendi?

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Mala zarar verme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından 14 Eylül'de İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonların ilk aşamasında 155, devamındaki çalışmalarla birlikte toplam 178 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve eylem adreslerinde yapılan aramalarda ise suç unsurları dikkat çekti:

1 adet otomatik tabanca

4 adet ruhsatsız tabanca

2 adet yivsiz av tüfeği

207 adet çeşitli ebatlarda fişek

Yaklaşık 122 gram narkotik madde Adıyaman'da tütün ekili tarlada kadın cesedi bulundu İçeriği Görüntüle

Yüklü miktarda nakit para

Emniyetteki işlemleri eksiksiz tamamlanan 178 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.