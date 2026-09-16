Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeğinin otobüsün bagaj bölümündeki valizde bulunan uyuşturucuyu tespit etmesi ve zanlının adliyeye sevk edilmesi yer alıyor.