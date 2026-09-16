Eylül ayının gelmesiyle birlikte yaz sıcaklıkları yerini serin havalara bırakmaya başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre yeni bir yağış dalgası ülke genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor.

Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havaya teslim olurken, birçok noktada sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba itibarıyla yurdun pek çok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yağış Beklenen İller Hangileri?

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, yarından itibaren sağanak yağış alması beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Marmara Bölgesi: İstanbul (kuzey kesimleri), Kocaeli, Sakarya, Kırklareli (kıyı kesimleri)

Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Kütahya (batı kesimleri)

Akdeniz Bölgesi: Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya ve Burdur (iç kesimleri)

İç Anadolu Bölgesi: Kırşehir, Yozgat, Sivas, Konya (batı kesimleri)

Karadeniz Bölgesi: Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Doğu Karadeniz kıyıları

Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan ve bölgenin kuzey kesimleri

Vatandaşlara Tedbir Uyarısı

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla birlikte ani bastıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşanabilecek olası su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin ve yayaların hazırlıklı olması önem taşıyor.