Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünde yaşayan 32 yaşındaki O.Y.'den günlerce haber alamayan yakınları durumu 11 Eylül'de jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

JAK ve AFAD Ekipleri Seferber Oldu

Kayıp ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra sivil unsurlar da arama çalışmalarına aktif olarak destek verdi.

Sarp ve kırsal bölgelerde günlerce titizlikle sürdürülen çalışmalar, aralıksız olarak farklı noktalarda derinleştirildi.

5 Günün Sonunda Sevindirici Haber

Yaklaşık 5 gün süren arama ve tarama faaliyetlerinin ardından kayıp O.Y., ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen O.Y., yetkililer tarafından yakınlarına ve kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.