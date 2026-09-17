Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalındaki Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan ailenin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı'nın kaybolmasıyla başlayan süreç, giderek derinleşen bir adli vakaya dönüştü. 10 Eylül tarihinde bebeğin çadırda olmadığını fark eden anne Elif Balıkçı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından günlerdir sonuç alınamazken, soruşturma savcılığın talimatıyla çok yönlü bir cinayet soruşturmasına evrildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yapay zeka destekli insansız hava araçları ve iz takip köpekleriyle günlerdir aradığı küçük Büşra'ya henüz ulaşılamazken, ailenin ve çevredeki kişilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler bizzat kolluk kuvvetlerinin ve yargının dikkatini çekti.

Annenin Birbirinden Farklı İfadeleri Kafaları Karıştırdı

Olayın ardından ilk olarak bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığını veya beyaz renkli bir araçla gelen kişi ya da kişilerce alındığını öne süren 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, gözaltı sürecinde ifadelerini defalarca değiştirdi:

İlk İddia: Bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığı.

İkinci İddia: Bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığı.

Jandarma ekipleri tarafından "yer gösterme" işlemi için İncedere Yaylası'na götürülen annenin tarif ettiği noktalarda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Savcılıktaki sorgusunda da çelişkili beyanlarını sürdüren anne ile suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı mahkemeye sevk edildi.

Anne ve Baba Dahil 6 Kişi Tutuklandı

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla;

Bebeğin annesi Elif Balıkçı

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Amcası M.R.B.

Halası R.B.

Akrabaları Ö.B. ve M.B. cinayet ve ilgili suçlamalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildikleri öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında K.D., M.D. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 kişinin daha Divriği'ye getirileceği ve dosyadaki gizlilik kararı / yayın yasağı çerçevesinde tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.