Türkiye'nin sevilen yemek programı sunucusu ve başarılı şefi Arda Türkmen, Fransa seyahati sırasında gittiği popüler bir restoranda unutamayacağı bir olay yaşadı. Gastronomi dünyasının en prestijli unvanlarından biri olan 1 Michelin yıldızına sahip bir mekanda akşam yemeği yiyen Türkmen, tabağında karşılaştığı manzarayla adeta neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü şef, tabağının içinde hareket eden minik bir solucanı fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı bu olağandışı deneyimi takipçileriyle paylaşan Türkmen, sosyal medya hesabından esprili ama bir o kadar da sitemkar bir anket başlattı:

"Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne? Seçenekler: a- Her mekanda olabilir b- Proteindir canım ne olacak? c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor d- Skandal"

Garsonun Cevabı ve İşletmenin Tavrı Şoke Etti

Olayın ardından hemen garsonu çağıran Türkmen durumu şefe iletmesini istedi. Garsondan gelen "Ah bu yeşillikler..." şeklindeki cevap, ünlü şefin şaşkınlığını daha da artırdı.

En çok merak edilen sorulara da açıklık getiren Türkmen, solucanı tabağın yarısına geldiğinde gördüğünü belirtti. Sürecin devamını ise şu sözlerle aktardı:

"Ekstra 1 course yemek ikram etmek istedi, çay ve kahve ikram etti. Şef gelip bizzat konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine, hemen karşımızda olmasına rağmen servisi bitince mutfaktan çıktı ve gitti. Ve evet adam başı fix menü ücretimizin tamamını bizden tahsil ettiler. Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı.