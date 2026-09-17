Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve hakkında mahkeme veya sağlık otoritelerince verilmiş "hastaneye zorunlu yatış kararı" bulunan Ersin G. (28) evinde polisle karşı karşıya geldi.

Ekiplerin sağlık tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği işlem sırasında polisi kapıda gören Ersin G., eline aldığı ekmek bıçağıyla kapıyı üzerine kilitleyerek evde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Merdiveniyle Balkondan Operasyon

Ekiplerin ve uzmanların uzun uğraşları sonucunda yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Ersin G., kapıyı açmayı reddetti. İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine güvenlik güçleri alternatif bir operasyon planı devreye soktu.

Balkondan Giriş: Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı kullanılarak binanın 2. katında bulunan dairenin balkonuna çıkıldı.

Kontrollü Gözaltı: Ekipler, balkondan içeri girerek şahsı kısa süre içinde etkisiz hale getirdi ve olası bir facianın önüne geçildi. Kırıkhan ilçesinde silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan Ersin G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında çıkan karar doğrultusunda hastaneye yatırılarak tedavi altına alınacağı öğrenildi.