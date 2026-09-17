Siirt'te yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, 1 Eylül tarihinde Deliklitaş bölgesinde meydana geldi. S.Ö. adlı vatandaşın unuttuğu çantasından 3 adet altın bileziğin çalındığı yönündeki ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, titiz bir çalışma yürüttü:

Kamera İncelemesi: 11 farklı kameraya ait toplam 13 saatlik güvenlik ve MOBESE kaydı tek tek incelendi. Ünlü Şef Arda Türkmen'in Tabağından Solucan Çıktı! O Anları Sosyal Medyadan Paylaştı İçeriği Görüntüle

Plaka Takibi: Şüphelinin eşkalinin belirlenmesinin ardından kimliğinin tespiti için 8 farklı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait kayıtlarda yaklaşık 350 aracın geçiş görüntüsü kontrol edildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı, Altınlar Bulundu

Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelinin il dışından kiralık bir araçla kente gelen H.D. olduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonla şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.D. sorgusunda suçunu itiraf ederken, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çalınan altınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıyla ilgili adli süreç devam ediyor.