Yalova'da hayırseverlerin katkıları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle inşa edilen Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi için coşkulu bir açılış töreni gerçekleştirildi. Geniş katılımla düzenlenen tören, eğitim camiasında ve bölge halkında büyük bir memnuniyet yarattı.

Eğitim yuvalarının açılış kurdelesini kesen isimler arasında yer alan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, okulların Yalova'ya, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

"Vakıf Hizmetleri ve Bağışçılar Ülkenin Gücüne Güç Katıyor"

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının ve vakıf kültürünün Türkiye tarihindeki köklü geçmişine dikkat çeken Bilal Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 50 yıla gelen bir vakıf hizmeti. Bu sene İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci yılı. İlim Yayma Vakfımız 53 yılı geride bıraktı. Bu vakıflarımıza hizmet eden, bu vakıflarımızın bu hizmetlerine katkı sağlayan bütün bağışçılarımızdan ve yönetimlerinde görev alan bütün gönüllülerimizden de Allah razı olsun."

"Dünyadaki Zulümlere Son Verecek Bir Nesil Yetiştirmeliyiz"

Dünyanın içinden geçtiği sancılı döneme ve yaşanan insanlık dramlarına dikkat çeken Erdoğan, kurulan her okulun ve yetiştirilen her bireyin gelecekteki adalet düzeni için kritik birer misyon taşıdığını vurguladı. Bu iyilik hareketinin çocukların daha güçlü bir Türkiye'de yetişmesi için bir mücadele olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan savaşlar varken, bir taraftan zulümler devam ederken, bir taraftan soykırım bu devirde dünyada olabilirken, biz Türkiye olarak öyle bir nesli yetiştirmeliyiz ki bütün bunlara son versin. Hem bölgemizde hem dünyada bir nizamın, bir adaletin, bir barışın tesis olmasına hizmet etsin. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Milli Eğitim Bakanımızı çalışmalarında desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah bu okulumuza da hem Ensar Vakfımız hem Aydın ailesi sahip çıkmaya devam edeceklerdir ve bu vesileyle bu okulumuz da bölgenin en parlak okullarından bir tanesi olacaktır."

Tören, yapılan duaların ardından protokol üyelerinin okulları gezmesi ve öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi.