İzmir emniyetinin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki kararlı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.B. ve E.D.K. isimli şüphelileri yakın takibe aldı.

Yürütülen titiz fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin uyuşturucu maddeleri saklamak ve üretmek amacıyla kullandığı belirlenen gizli bir depoya operasyon için düğmeye basıldı.

Binlerce Hap ve Ham Madde Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin adrese gerçekleştirdiği ani baskında, adeta bir imalathane ve dağıtım merkezi gibi kullanılan depoda arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen malzemelerin boyutu suç ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi:

253 bin 926 adet uyuşturucu hap,

Uyuşturucu yapımında kullanılan 75 kilogram pregabalin ham maddesi,

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca.

Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Operasyonun ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Ö.B. ve E.D.K. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi. Emniyet güçlerinin uyuşturucu ağının diğer bağlantılarını çözmek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.