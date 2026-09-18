Kahramanmaraş’ta yazdan kalma günler devam ediyor. Kentte önümüzdeki üç günlük hava tahmininde sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle hafta sonu dışarıda vakit geçirecek vatandaşların hava koşullarını takip etmesi önem taşıyor.

Kahramanmaraş’ta bugün hava nasıl olacak?

18 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların en düşük 20, en yüksek 30 derece olması bekleniyor. Tahmin tablosuna göre kentte nem oranı gün içerisinde yüzde 26 ile 67 arasında değişecek. Rüzgarın ise saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik tahminlerinde de 18 Eylül için sıcaklıkların gün içerisinde yükselerek öğleden sonra 30 derece civarına ulaşacağı görülüyor.

Cumartesi günü sıcaklık 33 dereceye çıkacak

19 Eylül Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların biraz daha yükselmesi bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklık en düşük 19, en yüksek 33 derece olacak.

Cumartesi günü özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kent genelinde yaz sıcaklıklarının yeniden hissedilmesi bekleniyor.

Pazar günü Kahramanmaraş daha da ısınacak

Hafta sonunun son gününde ise sıcaklık artışının devam etmesi bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 35 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü nem oranının yüzde 21 ile 84 arasında olması, rüzgar hızının ise saatte 12 kilometre seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın 3 günlük hava tahmini

Tarih En düşük En yüksek Nem Rüzgar 18 Eylül Cuma 20°C 30°C %26-67 7 km/sa 19 Eylül Cumartesi 19°C 33°C %24-85 10 km/sa 20 Eylül Pazar 19°C 35°C %21-84 12 km/sa

Hafta sonu planı yapanlar dikkat

Kahramanmaraş'ta hafta sonu sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda bulunacak vatandaşların sıcak hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor.

Kentte cuma günü 30 derece seviyesinde başlayacak sıcaklıkların cumartesi 33, pazar günü ise 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Tahminlerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceği görülüyor.