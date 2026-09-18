Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürlükleri Atama Kararnamesi ile emniyet teşkilatında geniş kapsamlı bir bayrak değişimi yaşandı. Yapılan düzenlemeyle 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü merkeze alındı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kritik daire başkanlıkları ve genel müdür yardımcılıklarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı Atandı

Kararname kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde de görev değişimi yaşandı. Mevcut İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, boşalan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

EGM'de Kritik Atamalar ve Merkez Teşkilatı

Yayımlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarına dört yeni isim atandı. Buna göre;

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Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay,

Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında da önemli daire başkanlığı görevlendirmeleri gerçekleştirildi:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı: Rüştü Yılmaz

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı: Adnan Özdemir

Özel Harekat Başkanı: Hüseyin Ediz Tercanoğlu

Personel Başkanı: Murat Türesin

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı: Nihat Uzun

Dış İlişkiler Daire Başkanı: Turgay Olgun

Güvenlik Daire Başkanı: Fatih Tatlıoğlu

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı: Oykun İlgün

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili: Beyhan Gürbüz

Tanık Koruma Daire Başkanı: Aydın Uğurlu

Terörle Mücadele Daire Başkanı: Salih Gözüm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/09/20260918-8.pdf