Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğini genişleterek sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’nda sokak sokak, cadde cadde sıcak asfalt mesaisi kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Dulkadiroğlu Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki 68 bin 50 ve 68 bin 44’üncü sokaklar sıcak asfalt ile kaplanıyor. Asfaltlanarak tamamen yenilenen sokaklar, aynı zamanda Cumhuriyet Ortaokulu ve Dulkadiroğlu İlkokulu’na ulaşım sağlayan sokaklar.

Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahallede hem araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi hem de okula ulaşım sağlayan öğrenci ve velilerin ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirilmiş olacak.