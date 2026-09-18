Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Göksun ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi’ndeki stratejik öneme sahip grup yolunu baştan sona yeniliyor.

Stratejik Güzergâh Güvenliğe Kavuşuyor

7 metre genişliğe ve 5 kilometre uzunluğa sahip olan yol; Tombak, Ericek, Çardak, Korkmaz, Fındık, Kale ve Salyan olmak üzere toplam 7 mahalleye ulaşım sağlıyor. Günlük ulaşımda yoğun olarak kullanılan bu güzergâh, aynı zamanda Afşin ve Elbistan yönüne gitmek isteyen sürücüler için önemli bir alternatif erişim imkânı sunuyor. 10 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmalar sayesinde bölgedeki ulaşım güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

Mahalle Sakinlerinden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Deprem sürecinde ağır tonajlı araçların yoğun geçişi nedeniyle bozulan yollarının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Harun Barışık: "Bu yol hem Elbistan’a hem de Afşin’e bağlantı yolu olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda Göksun’da bulunan 7 mahalleye de bağlantı sağlıyor. Depremden sonra bozulmuştu, şimdi Büyükşehir Belediyemiz tamamen yeniliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kahramanmaraş’ta 3 Günlük Hava Durumu Açıklandı İçeriği Görüntüle

Alâeddin Telli: "Fırat Görgel başkanımız çağrılarımızı duydu ve yollarımızı yeniliyor. Şehrin her noktasına hizmet ulaştırılıyor, şimdi de Göksun’un Ericek Mahallesi’ne hizmet geldi. Hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yaz sezonu boyunca kırsal bölgelerdeki yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına planlanan program dâhilinde devam edeceği bildirildi.