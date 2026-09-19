Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen projelerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenirken, Dermankart uygulaması üzerinden her ay düzenli nakdi destekler sürdürülüyor.

Eylül ayı ödemeleri kapsamında şehir genelindeki binlerce aile ve öğrenciye ekonomik anlamda büyük bir kolaylık sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal destek çalışmaları iki ana kalem üzerinden hak sahiplerine ulaştırıldı:

Öğrencilere Kırtasiye Desteği: Okulların açıldığı bu dönemde eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunmak amacıyla; Dermankart kullanan ilkokul ve ortaokul çağında çocuğu bulunan 5 bin 117 ailenin 7 bin 606 öğrencisi için ayrıca 11 milyon TL’nin üzerinde destek ödemesi yapıldı.

Düzenli Nakdi Destek: Sosyal yardım çalışmaları kapsamında 14 bin 454 ihtiyaç sahibinin hesaplarına toplam 35 milyon TL'yi aşan ödemeler aktarıldı. Bu ödemeler, hanelerin temel gıda ve günlük zorunlu ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak tanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dermankart’lı 14 bin 454 hemşehrimizin hesaplarına Eylül ayı ödemeleri toplamı olan 35 Milyon 887 Bin TL’ye ilave olarak ilk ve ortaokul çağında 7 bin 606 çocuğumuza kırtasiye desteği için de 11 Milyon 488 Bin TL yatırılmıştır. Toplam 47 Milyon 375 Bin TL. Rabbim bereketli kılsın."