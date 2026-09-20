Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Dermankart uygulaması üzerinden gerçekleştirilen Eylül ayı ödemeleriyle ailelere milyonlarca liralık destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül ayında 14 bin 454 Dermankartlı aileye toplam 35 milyon 887 bin TL nakdi destek yatırıldı. Eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokul çağında çocuğu bulunan ailelere de ayrıca kırtasiye desteği verildi.

Eylül ayı kapsamında Dermankart kullanan ve ilkokul ile ortaokul çağında çocuğu bulunan 5 bin 117 aileye, toplam 7 bin 606 öğrenci için 11 milyon 488 bin TL kırtasiye desteği sağlandı.

Yapılan ödemelerle ailelerin temel ihtiyaçlarının yanı sıra yeni eğitim-öğretim dönemi öncesindeki kırtasiye giderlerine de katkı sunulması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği Dermankart ödemeleri ve kırtasiye desteğinin toplam tutarı 47 milyon 375 bin TL oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sosyal destek ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Dermankart’lı 14 bin 454 hemşehrimizin hesaplarına Eylül ayı ödemeleri toplamı olan 35 Milyon 887 Bin TL’ye ilave olarak ilk ve ortaokul çağında 7 bin 606 çocuğumuza kırtasiye desteği için de 11 Milyon 488 Bin TL yatırılmıştır. Toplam 47 Milyon 375 Bin TL. Rabbim bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Dermankart uygulaması aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere yönelik düzenli sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.