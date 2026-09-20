Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen gastronomi programında, kentin köklü mutfak kültürü ve yöresel lezzetleri gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşturuldu.

Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Sinem Özler’in de katıldığı programda, gastronomi dünyasından çok sayıda isim Kahramanmaraş’ın 52 Lezzet Noktası’nı ziyaret etti.

Şefler ve gastronomi uzmanları, kentin geleneksel mutfağında önemli yere sahip eli böğründe, sömelek köfte, ekşili aya sulusu, Maraş çöreği ve Maraş dondurması başta olmak üzere birçok yöresel lezzeti yerinde deneyimledi.

Program kapsamında Kahramanmaraş mutfağının hazırlanış teknikleri, yöresel ürünlerin özellikleri ve bu lezzetlerin geçmişten günümüze uzanan hikâyeleri de katılımcılara aktarıldı.

Gastronomi programında kentin dünyaca tanınan lezzetlerinden Maraş dondurmasının üretim süreci de ele alındı. Katılımcılara dondurmanın hazırlanışında kullanılan geleneksel yöntemler hakkında bilgi verildi.

Geleneksel yemeklerin hazırlanışı ve yöresel ürünlerin hikâyelerinin de anlatıldığı programla, Kahramanmaraş’ın gastronomi zenginliğinin farklı yönleriyle tanıtılması amaçlandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi programı, Lezzet Noktaları Projesi ile kentin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ın geleneksel tatlarını ve gastronomi mirasını öne çıkaran program, kentin kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel mutfağının da tanıtılmasına katkı sundu.