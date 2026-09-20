Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kahramanmaraş durağında konserler tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin sekizinci konser akşamında sahneye çıkan Merve Özbey, güçlü vokali ve sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Merve Özbey, kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen eserlerinin yer aldığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Konserin ilk bölümünde duygusal parçalarını seslendiren Merve Özbey, ilerleyen dakikalarda hareketli şarkılarıyla festival alanındaki enerjiyi yükseltti.

Sanatçının seslendirdiği “Yaramızda Kalsın”, “Kül” ve “Vicdanın Affetsin” gibi sevilen eserlere Kahramanmaraşlı müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival alanını dolduran vatandaşlar, Merve Özbey’in şarkılarıyla gece boyunca eğlendi.

Merve Özbey’in konseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kahramanmaraş programındaki konser etkinliklerinden biri oldu.

Kentin farklı noktalarında kültür, sanat ve müzik etkinliklerini sanatseverlerle buluşturan festival, konser programları ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.