Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Festivali, bu yıl 30. kez güreşseverleri bir araya getirdi. Ata sporu güreşin köklü geleneğinin yaşatıldığı festivalde pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Kahramanmaraş’ın önemli kültür coğrafyalarından biri olan Bertiz’in tanıtımına da katkı sunan festival, güreş müsabakalarının yanı sıra bölgenin tarımsal ve kültürel değerlerinin öne çıkarıldığı etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında pehlivanlar, dereceye girebilmek için er meydanında mücadele etti.

Geleneksel güreş kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan organizasyon, bölge halkının yanı sıra güreşseverlerin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Festival programında Bertiz’in önemli yöresel ve tarımsal değerlerinden Kabarcık üzümünün tanıtılması amacıyla 7. Bertiz Kabarcık Üzüm Yarışması da düzenlendi.

Yarışmayla birlikte bölgedeki üreticilerin emeğine dikkat çekilirken, Bertiz Kabarcık üzümünün tanıtımına ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından düzenlenen festival ve üzüm yarışmasıyla Bertiz’in geleneksel kültürü yaşatılırken, bölgenin tarımsal üretim potansiyeli de ön plana çıkarıldı.