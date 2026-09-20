Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Festivali, bu yıl 30. kez güreşseverleri bir araya getirdi. Ata sporu güreşin yaşatıldığı festivalde pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Kahramanmaraş’ın önemli kültür coğrafyalarından biri olan Bertiz’in tanıtımına da katkı sağlayan festivalde, güreş müsabakalarının yanı sıra bölgenin tarımsal ve kültürel değerleri de ön plana çıkarıldı.

Festivalde konuşan kent protokolü, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda geçmişten geleceğe aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmada, “Ata sporumuz güreş de bu topraklarda nesilden nesile aktarılan önemli geleneklerimizden biridir.” ifadelerine yer verilerek, bu tür organizasyonların geleneklerin yaşatılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.