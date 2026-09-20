Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında saman, depo malzemeleri ve arıcılık ekipmanları zarar gördü.

Yangın, Afşin ilçesine bağlı Marabuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın bir bölümünü ve çevresindeki alanı etkisi altına aldı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yangına yoğun şekilde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ahır içerisinde bulunan samanların tamamen yandığı, yapının yaklaşık yarısının ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Depoda bulunan çeşitli malzemeler de yangından zarar gördü.

Ahırın çevresinde bulunan yaklaşık 25 arı kovanı da yangından etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanların telef olmaması ise olayın ardından teselli kaynağı oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, saman, depo malzemeleri ve arıcılık ekipmanlarında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.