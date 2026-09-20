Kipaş İstiklal Basketbol Takımı, kendi sahasında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nü 83-72 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşma boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, maçın başından sonuna kadar tezahüratlarıyla Kipaş İstiklal’e büyük destek verdi. Sahadan galibiyetle ayrılan Kahramanmaraş temsilcisi, evindeki ilk galibiyetle büyük moral kazandı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, takımın hedefinin Süper Lig olduğunu belirterek, Kipaş İstiklal’in geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gümüşer, taraftarların maç boyunca verdiği desteğin de önemli olduğunu ifade etti.

As Başkan Melih Hüsnü Öksüz ise yönetim olarak takıma destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, sporun Kahramanmaraş halkına moral verdiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Burak Orhan Arifioğlu da ilk iki yılda önemli tecrübeler kazandıklarını ifade ederek, bu sezon güzel bir dönem geçireceklerine inandıklarını kaydetti.

Takım oyuncuları Koray Çekici ve Burak Gözeneli ise Kahramanmaraş’ı daha ileriye taşımak konusunda iddialı olduklarını belirterek, tüm taraftarları karşılaşmalarda takıma destek vermeye davet etti.

Yöneticiler Hüseyin Engin ve Ömer Faruk Dere de tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini belirterek, alınan ilk iç saha galibiyetini taraftarlara armağan ettiklerini ifade etti.

Kipaş İstiklal Basketbol Takımı, aldığı galibiyetle hem moral depoladı hem de taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.