Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Saat 04.02’de gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saimbeyli merkezli depremin Kahramanmaraş’ta da hissedildiğini belirtti.

Vali Ünlüer, açıklamasında, “Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ünlüer, “Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.