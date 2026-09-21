Kaza, dün gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, G.H. idaresindeki otomobil, Arsan Kavşağı istikametine ilerlerken, arkadan gelen E.K. yönetimindeki 16 ARM 785 plakalı motosiklet otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.’nin ise ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.