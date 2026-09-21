12-20 Eylül Tarihleri Arasında Dev Organizasyon

Türkiye’nin kültür ve sanat haritasında müstesna bir yere sahip olan Kahramanmaraş, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından biri oldu. 12 Eylül’de coşkulu bir başlangıç yapan ve 20 Eylül’e kadar kesintisiz devam eden festival, kent genelinde adeta bir sanat bayramı yaşattı.

Geleneksel sanatların yaşatıldığı etkinliklerden sergilere, söyleşilerden çocuklara yönelik programlara kadar pek çok farklı organizasyonun gerçekleştirildiği festival, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı dallarıyla buluşturan etkinlikler, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu köklü birikimin daha geniş çevrelere tanıtılmasına da önemli katkı sundu.

Yanardağ: "Büyük Hareketlilik Kattı"

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.Mehmet Fetih Yanardağ da festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin Kahramanmaraş açısından büyük önem taşıdığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Mehmet Fetih Yanardağ, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir hareketlilik kazandırdığını ifade etti.

12 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül’e kadar devam eden festivalin, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel mirasın, geleneksel sanatların ve sanat dünyasındaki birikimin tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Yanardağ, festival süresince gerçekleştirilen etkinliklerin vatandaşlarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ın şiirden edebiyata, geleneksel sanatlardan el sanatlarına uzanan güçlü kültürel kimliğinin bu tür organizasyonlarla daha görünür hale geldiğini vurgulayan Yanardağ, festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti.