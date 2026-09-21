15 Temmuz Spor Vadisi'nde Nefes Kesen Karşılaşmalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in öncülüğünde "spor ve sporcu şehri" olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Kahramanmaraş, renkli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Şehrin modern spor üssü 15 Temmuz Spor Vadisi, hafta sonunda basketbol tutkunu gençlerin heyecanına ortak oldu.

Hızlı oyun temposu, anlık skor değişimleri ve çekişmeli mücadelelerle geçen turnuvada sporcular kadar tribünleri dolduran aileler ve sporseverler de büyük bir coşku yaşadı.

Kategorilerine Göre Turnuvanın Kazananları

U12, U14 ve U16 yaş gruplarında kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuvada takımlar kürsüye çıkabilmek için kıyasıya yarıştı. İşte turnuvanın sonuçları:

U12 Kızlar Kategorisi: 1. TEB 12 Takımı, 2. TEB 14 Takımı

U14 Kızlar Kategorisi: 1. TEB 15 Takımı, 2. TEB 16 Takımı, 3. Murat Takımı

U16 Kızlar Kategorisi: 1. TEB 17 Takımı, 2. TEB 18 Takımı, 3. Büyükşehir Belediyespor

U12 Erkekler Kategorisi: 1. TEB 1 Takımı, 2. Doğa Koleji Takımı, 3. TEB 5 Takımı

U14 Erkekler Kategorisi: 1. Kipaş İstiklal Basketbol Takımı, 2. TEB 7 Takımı, 3. TEB 11 Takımı

U16 Erkekler Kategorisi: 1. TEB 19 Takımı, 2. TEB 22 Takımı, 3. TEB 21 Takımı

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve hediyeleri takdim edilirken, gençlerin erken yaşta sporla buluşmasını sağlayan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kahramanmaraş’ta Spor Kültürü Gençlerle Büyüyor

Büyükşehir Belediyesinin alt yaş kategorilerinde düzenlediği spor faaliyetleri ile hem şehirdeki spor altyapısını güçlendiriyor hem de gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Sporun yalnızca belirli branşlarda sınırla kalmaması adına faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin erken yaşta sporla tanışmasını sağlayacak faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam edecek.