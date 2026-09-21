Kahramanmaraş genelinde hayata geçirilen dev ulaşım yatırımlarının merkez üsslerinden biri olan Elbistan'da, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projeler kapsamında, zamanla yıpranan ve bölgedeki altyapı faaliyetleri sebebiyle deformasyona uğrayan ana arterler modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Bu kapsamda ekiplerin çalışma başlattığı en önemli noktalardan biri olan Hulusi Efendi Bulvarı, gerçekleştirilen yatırımla hak ettiği modern altyapıya kavuşuyor.

2 Kilometrelik Bulvar Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Elbistan'da trafik akışının en yoğun olduğu ana güzergahlardan biri olan Hulusi Efendi Bulvarı'nda yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Genişlik ve Uzunluk: Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde olan bulvar, geliş ve gidiş istikametleriyle birlikte ele alınıyor.

Konforlu Ulaşım: Deforme olan eski zemin tamamen kaldırılarak yerine nitelikli sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş'ta Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde Anlamlı Seminer İçeriği Görüntüle

Trafik Güvenliği: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sürücüler ve yayalar çok daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, şehir merkezi ve tüm ilçelerde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik asfalt programını planlanan takvim doğrultusunda sürdürmeye devam edeceği bildirildi. Elbistan'daki bu önemli yenilikle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!