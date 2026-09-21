Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak Mayıs ayının başında başlattığı asfalt seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projelerle, ulaşım standardı düşük olan arterler modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor. Bu kapsamda bugüne kadar 230 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla buluşturuldu.

21 – 27 Eylül Tarihleri Arasında 18 Farklı Noktada Mesai

Hazırlanan yeni hafta programı doğrultusunda, 21 – 27 Eylül tarihleri arasında Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki toplam 18 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Dulkadiroğlu'nda Çalışma Yapılacak Adresler

Ekiplerin kesintisiz mesai yürüteceği Dulkadiroğlu ilçesindeki mahalle ve sokaklar şu şekildedir:

Yahya Kemal Mahallesi: 72 bin 14, 72 bin 16, 72 bin 18, 72 bin 20, 72 bin 24, 72 bin 45, 72 bin 47 ve 72 bin 49’uncu sokaklar.

Şeyh Şamil Mahallesi: 68 bin 21, 68 bin 30, 68 bin 33, 68 bin 40, 68 bin 42 ve 68 bin 46’ncı sokaklar.

Onikişubat'ta Sıcak Asfalt Heyecanı

Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ise kentin kritik noktalarında yoğunlaşacak:

Yunus Emre Mahallesi: Sancaklar Halil Caddesi.

Mağaralı Mahallesi: Pazar yeri çevresindeki sokaklar.

Batıpark Mahallesi: Bayazıtlı Bulvarı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayabilmesi için çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden sürdürecek.