Vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, mesleki becerilerini artırmak ve sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen KAMEK, yeni dönemde de dopdolu bir içerikle kapılarını açıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitimler, geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Mutfak Sanatları: Aşçı yardımcılığı, yaş pasta yapımı ve benzeri lezzet atölyeleri.

Dil ve Kişisel Gelişim: İngilizce A1, diksiyon, fotoğrafçılık gibi popüler kurslar.

Teknoloji ve Dijital Beceriler: Çağın gereksinimlerine ayak uydurmak isteyenler için yapay zekâ ve makine öğrenimi, dijital tasarımcılık, veri analizi ve e-ticaret eğitimleri.

Katılımcılar, bu kurslar sayesinde edindikleri teorik bilgi ve pratik deneyimleri hem günlük yaşamlarına hem de kariyer planlarına yansıtma fırsatı bulacak.

Başvurular Çevrimiçi Olarak Alınıyor: Son Tarih 23 Eylül!

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek KAMEK güz dönemi kurslarına 16 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor.

Başlangıç Tarihi: 21 Eylül Pazartesi

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül Çarşamba

Başvuru Yeri: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KAMEK’in resmi internet adresleri üzerinden tamamen çevrimiçi (online) olarak gerçekleştiriliyor.

Geleceğinize yatırım yapmak, yeni bir hobi edinmek veya mesleki yetkinliğinizi artırmak için KAMEK’in sunduğu bu fırsatı kaçırmayın!