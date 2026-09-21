Türk Kızılay ekipleri tarafından hastane bünyesinde kurulan özel kan bağışı noktasında gerekli tüm sağlık kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Toplumda farkındalık oluşturmak ve kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyada ilk bağışları HG Hospital personelleri yaptı.

Çalışanların sergilediği bu örnek davranış, hastaneye gelen vatandaşları da harekete geçirdi. Çok sayıda hasta yakını ve duyarlı vatandaş, kurulan bağış noktasına gelerek Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Uzm. Dr. Kürşat Aköz: "İnsan Kanı Henüz Üretilemiyor"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HG Hospital Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Kürşat Aköz, Kızılay Kan Merkezi ile belirli periyotlarla bu tür anlamlı organizasyonları geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Hastanede düzenli olarak kan bağışı noktası oluşturulduğunu belirten Aköz, hastane personelinin ilk bağışı gerçekleştirerek vatandaşlara örnek olduğunu ifade etti.

Modern tıbbın sahip olduğu tüm imkanlara rağmen insan kanının henüz üretilemediğini vurgulayan Aköz, kan ihtiyacının karşılanabilmesi için gönüllü bağışların büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşları düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.

Gerçekleştirilen bağışlar, Türk Kızılay'ın ulusal kan stoklarına ve acil kan ihtiyacı olan hastalara can suyu oldu.