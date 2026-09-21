Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu, Kahramanmaraş’ın tarihî, kültürel, sosyal, ekonomik ve turistik değerlerini Başkent Ankara’da tanıtmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Ankara Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin 2027 yılına ertelendiğini duyurdu.

Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik yaptığı açıklamada, 15–18 Ekim 2026 tarihleri için planlanan organizasyona ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla yaklaşık üç aydır kapsamlı istişare ve hazırlık çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından 15–18 Ekim 2026 tarihleri arasında Millet Bahçesi’nin kullanımı için Federasyon adına rezervasyon yapıldığı ifade edildi.

Hazırlık sürecinde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaklaşık üç aylık istişarelerin ardından organizasyonun içeriği, hazırlık süreci, kurumlar arası koordinasyon ve etkinliğin Kahramanmaraş’a yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli şartların değerlendirildiği kaydedildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda, 15–18 Ekim 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Ankara Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin 2027 yılında belirlenecek uygun bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik, açıklamasında kararın bir iptal olmadığını özellikle vurgulandı.

Organizasyonun, Kahramanmaraş’ın tüm değerlerinin en iyi şekilde temsil edilmesi ve hemşehriler ile ilgili kurumların sürece daha güçlü şekilde dâhil olması amacıyla ertelendiği belirtildi.

Tanıtım Günleri’nin kesin tarihinin ise ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Federasyon, organizasyon sürecine katkı sunan başta 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum temsilcileri ve hemşehrilere teşekkür etti.

Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik, Kahramanmaraş’ın Ankara’da en güçlü şekilde tanıtılması hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.