Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimlerinde 20 şüpheli tutuklandı.

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmalarında 28 bin 768 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 87 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Denetimlerde 10 ruhsatsız tabanca ve 67 tabanca fişeği, 11 av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 9 kurusıkı fişeği ile 7 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 44 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 85,66 gram metamfetamin, 79,07 gram bonzai, 19,73 gram bonzai ham maddesi, 20,55 gram esrar, 0,42 gram eroin, 214 sentetik ecza, 166 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 515 lira ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda 117 kilogram tütün, 10 bin makaron, 2 bin 700 dolu makaron, 550 paket kaçak sigara, 225 sigara yapım malzemesi, 1500 gram patlayıcı madde, 11 av tüfeği, 3 tabanca, 2 uzun namlulu silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Saha çalışmalarında 119 araç kontrol edilirken, 2 bin 176 kişinin sorgusu yapıldı. Yakalanan 7 kişi GÖKSEM'e teslim edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de 28 bin 369 araç denetlendi. Denetimlerde 1979 motosiklet ve 672 okul servisi kontrol edildi, 4 bin 185 sürücüye alkol denetimi uygulandı.

Çalışmalarda belgesiz araç kullanımıyla ilgili 267, abartı egzoz nedeniyle 22, yüksek sesle müzik yayını nedeniyle 54 işlem gerçekleştirildi. Kural ihlali tespit edilen 3 bin 845 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 169 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelindeki denetim ve operasyonlarının sürdüğü bildirildi.