Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği yatırımlara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şehrin önemli eğitim buluşma noktalarından biri haline gelen Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi, yıl boyunca öğrencilerin vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor.

Pusula Maraş İle Çok Yönlü Destek

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş bünyesinde faaliyet gösteren merkez; LGS, YKS, KPSS ve çeşitli kurum sınavlarına hazırlanan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Ev ortamında çalışma imkânı sınırlı olan ya da sessiz ve motive edici bir alana ihtiyaç duyan öğrenciler için merkez, oldukça nitelikli bir alternatif oluşturuyor. Sadece sınav dönemlerinde değil, yılın her günü aktif bir şekilde gençlerin buluşma noktası olan tesis, onların motivasyonunu yüksek tutuyor.

Öğrencilerden Tam Not: "Verimli ve Sessiz Bir Ortam"

Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi'nden faydalanan öğrenciler, sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Mehmet Yiğit (KPSS Adayı): "Bu sene KPSS sınavına hazırlanıyorum ve Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’ni her gün aktif bir şekilde kullanıyorum. Burada çok güzel ders çalışıyoruz ve buranın her imkânı çok iyi. Arkadaşlarımız ile birlikte burada çok verimli şekilde dersimizi çalışıyoruz."

Erkan Demir: "Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’nde ortam gayet sessiz ve güzel. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte burada soru cevaplar yapabiliyoruz, bilgisayarlarını kullanabiliyoruz. Çok memnun kalarak ve severek geldiğimiz bir sosyal tesis burası."

Ömer Karabacak (KPSS Adayı): "Buraya sabah saat 08.00 gibi geliyorum ve akşama kadar güzel şekilde ders çalışabiliyorum. Tesis, çok güzel ve sessiz bir yer. Aynı zamanda imkânları da gençlere uygun şekilde yapılmış. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim."

Eğitim odaklı vizyonuyla gençlerin geleceğine yatırım yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, modern tesisleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.