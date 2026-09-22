Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Özellikle dijital dünyanın üretim süreçlerine ilgi duyan öğrencileri hedefleyen kapsamlı bir Robotik Kodlama Kursu için hazırlıklar tamamlandı.

Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi'nde Eğitim

Eğitimler, kentin önemli kültür ve eğitim duraklarından biri olan Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi bünyesinde verilecek. Bu kurs sayesinde çocukların teknolojiye olan merakı desteklenirken, aynı zamanda dijital dünyayı sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak deneyimleme fırsatı bulmaları amaçlanıyor.

Öğrencilere Hangi Beceriler Kazandırılacak?

Kurs süresince öğrencilerin gelişimine çok yönlü katkı sunulması hedefleniyor. Eğitim programının öne çıkan kazanımları arasında şunlar yer alıyor:

Robotik sistemlerin temel mantığını kavrama,

Temel kodlama uygulamalarını bizzat deneyimleme,

Analitik düşünme ve algoritma oluşturma yeteneği kazanma, Kahramanmaraş'ta Evlenen Gençlere Büyük Destek! İçeriği Görüntüle

Karşılaşılan problemlere pratik çözümler üretme ve özgün fikirler geliştirme becerisi.

Çevrimiçi Başvurular Nasıl Yapılır?

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen bu anlamlı eğitime katılmak isteyen ortaokul 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin velileri, başvurularını dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Kontenjanlar dolmadan başvuruda bulunmak isteyenler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başvuru Formu adresini ziyaret ederek işlemlerini hızlıca tamamlayabilir.