Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânları sunmak adına yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların yoğun geçişleri nedeniyle zamanla deforme olan, şehir merkezinin kilit güzergâhlarından Ali Sezal Bulvarı, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla modern bir görünüme kavuşturuldu.

63 Milyonluk Kapsamlı Altyapı Hamlesi

Bölgenin altyapı ihtiyacını uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde karşılamak amacıyla ilk olarak köklü bir çalışma gerçekleştirildi. KASKİ koordinasyonunda yürütülen projede:

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları baştan aşağı yenilendi.

Sadece kanalizasyon çalışmaları kapsamında 63 milyon TL'lik yatırımla bulvara 3 bin 700 metre uzunluğunda yeni hat kazandırıldı.

31 Milyonluk Üstyapı Yatırımıyla Konforlu Ulaşım

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde üstyapı çalışmalarına geçildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen imalatlar ise şu şekilde şekillendi:

Sıcak Asfalt Serimi: Bulvarda 5 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 15 milyon TL'lik yatırımla modern ve pürüzsüz bir yol yüzeyi oluşturuldu.

Kaldırım ve Aydınlatma: Bölgenin hem yaya güvenliğini artırmak hem de estetik görünümünü güçlendirmek adına kaldırım ve aydınlatma sistemleri 16 milyon TL'lik yatırımla son teknolojiye uygun olarak yenilendi.

Toplamda 94 milyon TL'lik yatırımla güçlü bir altyapıya ve modern bir üstyapı standardına kavuşan Ali Sezal Bulvarı, sürücülerin ve yayaların hizmetine sunularak şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlattı.