Kurum, Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ile iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerini belirtti.

Kurum, iklim krizinin aciliyeti konusunda artık güçlü bir ortak anlayış bulunduğunu, ortak hedefler konulduğunu ve dünyanın birçok yerinde uygulanabilir çözümler de bulunduğunu ancak bu çözümlerin nasıl hayata geçirileceğinin temel bir mesele olduğunu belirtti.

Finansmana erişim, kapasite eksiklikleri, teknoloji ve yatırımı ihtiyaçlarla buluşturma gibi sorunlara işaret eden Kurum, Antalya'da kasım ayında yapılacak COP31 konferansında bu sorulara cevap aranacağını söyledi.

Kurum, "Bu süreçte yaklaşımımız üç temel ilkeye dayanıyor: Diyalog. Uzlaşı. Aksiyon. Diyalogla farklı ihtiyaçları ve öncelikleri dinliyoruz. Uzlaşıyla ortak hareket alanlarını belirliyoruz. Aksiyonla bu ortaklığı somut sonuçlara dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Uygulamalarının yalnızca daha fazla taahhüt açıklamak değil, mevcut taahhütleri sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kurum, "Eylem Gündemimiz, ortak öncelikleri ölçülebilir hedefler, somut girişimler ve uygulama araçlarıyla buluşturuyor." ifadelerini kullandı.