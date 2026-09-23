Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Asics Arena’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan bir başarıya imza atıldı. Organizasyonun gündüz seansında ringe çıkan milli boksörümüz Emrah Yaşar, sergilediği üstün performansla adını finale yazdırmayı başardı.

Alman Rakibine Şans Tanımadı: 5-0'lık Ezici Skor

Erkekler 90 kilo yarı final müsabakasında Alman sporcu Kevin Lebowski ile karşı karşıya gelen Emrah Yaşar, maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Rauntlar boyunca etkili bir oyun sergileyen milli boksör, rakibini net bir skorla 5-0 mağlup ederek organizasyonda finale adını yazdırdı.

Türk Boks Tarihinde Bir İlk

Emrah Yaşar elde ettiği bu zaferle sadece finale yükselmekle kalmadı, aynı zamanda Türk spor tarihine de adını altın harflerle kazıdı. Milli sporcu, Türkiye’nin Avrupa boks şampiyonaları tarihinde erkekler ağır sıklette finale yükselme başarısı gösteren ilk boksör unvanını elde etti.

Final Müsabakası 25 Eylül Cuma Günü!

Şampiyonluk yolunda son adıma gelen Emrah Yaşar, altın madalya mücadelesine 25 Eylül Cuma günü çıkacak. Milli boksörün finaldeki rakibi, 2024 Paris Olimpiyatları ve son dünya üçüncüsü tecrübeli İspanyol boksör Enmanuel Reyes Pla olacak.

"Buradan Altın Madalyayla Dönüyoruz İnşallah"

Yarı final zaferinin ardından duygularını paylaşan Emrah Yaşar, büyük bir gurur yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Güzel bir duygu, çok şükür finali garantiledik. Cuma günü final maçına çıkacağız. Bunun yanında Hamza Yerlikaya, Federasyon Başkanımız Suat Hekimoğlu bizleri onurlandırdı, maçımızı izledi. Sayın Bakanım güreşte olimpiyat şampiyonu, çok sayıda dereceleri var. Onun gibi birinin önünde dövüşmek benim için çok büyük bir gururdu. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Finale çıktım, çok gururluyum. Allah'ın izniyle altın madalyaya son bir adım. Buradan altın madalyayla döneceğiz inşallah.""

Takım ruhuna ve hedeflerine de değinen milli boksör; Semih ve Samet ile birlikte yarı finale kaldıklarını hatırlatarak, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nun beklentilerini boşa çıkarmayıp takımla birlikte 3 altın madalya kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.