Süper Lig’de 2026-2027 sezonun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Batuhan Kolak’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

SALAH MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah ile 39. dakikada Noah Saviolo attı.

Trabzonspor'da hat-trick yapan Salah, Saviolo'nun golünde asist yaptı ve dev maça damga vurdu.

KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da oyuna 69. dakikada dahil olan Lesley Ugochukwu da 87. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

REİS İLK MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ilk maçını kazandı. Galatasaray ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.